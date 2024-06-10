Üye Girişi
Haberler

Türkiye-İspanya İş Forumu Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşümü Odak Alacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, iki ülke iş dünyasının özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın çalışmasını önemsediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'de katılması beklenen İspanya-Türkiye...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, iki ülke iş dünyasının özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın çalışmasını önemsediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madrid'de katılması beklenen İspanya- Türkiye İş Forumu'nun odağında da bu konuların yer alacağına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye- İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya'ya gitmesi bekleniyor. Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla ülkenin başkenti Madrid'de "İspanya- Türkiye İş Forumu"nun düzenlenmesi planlanıyor.

Forum çerçevesinde; finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

"İspanya, geçen yıl en fazla ihracat yapılan sekizinci ülke oldu"

DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ve iş dünyası için yatırım fırsatı sunan alanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke iş dünyasının birbirine "ticareti ve yatırımı dost ile yap" (friendshoring) kavramı çerçevesinde yaklaştığını belirten Özdemir, geçen yıl ikili ticaret hacminin 19,2 milyar dolar civarında olduğunu dile getirdi.

Özdemir, Türkiye'nin geçen yıl 9,3 milyar dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "İspanya, 2023 yılında en fazla ihracat yaptığımız sekizinci ülke olurken, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3,6 oldu. Bu hacmin gerçek potansiyelimizi yansıttığını düşünmüyorum. İki ülke arasındaki potansiyelin daha fazla olduğunu biliyor, bunun için daha büyük adımlar atıyoruz." dedi.

"İspanyol firmaların Türkiye'ye yaptığı yatırımlar 10,5 milyar dolara ulaştı"

İkili ticaret hacminin lokomotifini otomotiv sektörünün oluşturduğunu söyleyen Özdemir, bu sektörü, 2,3 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 620,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 437,8 milyon dolarla çelik sektörkerinin izlediğini aktardı.

Özdemir, İş Konseyi olarak bu sektörlerde elde edilen ikili işbirliğini, özellikle sürdürülebilir enerji kaynakları, dijital teknolojiler, savunma sanayi, lojistik, sağlık ve turizm gibi alanlarda geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 775'ten fazla İspanyol firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Özdemir, "İspanyol firmaların 2016'dan bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımlar 10,5 milyar dolara ulaştı. Bu oldukça sevindirici bir rakam. Bu gelişmeyi tek taraflı okumamamız gerekiyor. Türk firmaların İspanya'da yaptığı faaliyetlerin olumlu yansıması olarak İspanyol firmalar, Türk iş dünyasını yakından tanıyor, ülkemizdeki fırsatların farkına varıyor." dedi.

"İki ülke özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşümünü destekliyor"

İki ülke iş dünyasının özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında daha yakın çalışmasını önemsediklerini belirten Özdemir, İspanya- Türkiye İş Forumu'nun odağında da bu konuların yer alacağını kaydetti.

Özdemir, Türkiye ve İspanya arasında yeşil dönüşüm konusunda önemli işbirliği fırsatlarının olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İspanya'nın, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50,3'ün üzerine çıkarmayı başarması bu çabada önemli bir adım. İspanyol hükümeti tarafından ana hatları çizilen 2030 Ulusal Entegre Enerji ve İklim Planı, elektrik üretimi için 157 gigavatlık birleşik kurulu kapasite öngörüyor. Türkiye'nin geçen yıl enerji üretiminin yüzde 39'u yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, enerji yatırımlarının yüzde 64'ü yenilenebilir enerji projelerine tahsis edilmiş durumda. Yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araçlar konusunda attığımız adımlar önemli. Yeşil dönüşümde kararlı iki ülkenin iş dünyası için bu alanda hem tecrübe paylaşımı hem de işbirliği fırsatlarını değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum."

Dijital dönüşümün de işbirliğinde önemli fırsatları beraberinde getirebileceğine değinen Özdemir, Türkiye ve İspanya'nın özellikle KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklediğini, bu çerçevede Türk iş dünyasının ortak çalışmalar yapmaya tamamen hazır olduğunu söyledi.

Özdemir, Türkiye'nin girişim (start-up) ekosistemini geliştirmek için önemli adımlar attığının altını çizerek, bu konuda da iki ülkenin işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Türk iş dünyasının Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ile olan yakın temaslarının İspanyol iş dünyası için potansiyel işbirliği alanı oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, "İspanya'nın Latin Amerika'da tecrübe ve sahip olduğu önemli ilişkileri, Türk iş dünyası için benzersiz bir fırsat sunuyor." dedi.

"Turizm ve sağlık sektörleri karşılıklı yatırım fırsatları sunuyor"

Özdemir, iki ülke arasında yenilenebilir enerji alanındaki işbirliğinin yanı sıra turizm ve sağlık sektörlerinde de yatırım fırsatları bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki turizm işbirliklerinin derinleştirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda karşılıklı uçuşların ve uçuş noktalarının artırılması, deniz taşımacılığının geliştirilmesi, her iki ülkeyi de kapsayan uzak pazarlardan gelen turistler için ortak tur paketleri oluşturulması, Akdeniz'in çevre temizliği ve rehabilitasyonuna odaklanılması gibi hedeflerimizin olduğunu söylemek mümkün. Sağlık turizmini teşvik etmek için ortak pazarlama stratejileri geliştirmek ve ilaç endüstrisi ile sağlık teknolojileri alanında ortak AR-GE projelerine yatırım yapılmasının önemine değinmek isterim. Bu işbirliği, Türkiye'nin Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteğiyle finanse edilen sağlık projeleri de dahil olmak üzere, her iki ülkenin sağlık sistemlerini entegre etmeyi, uluslararası sağlık turizmi pazarındaki rekabet güçlerini artırmayı amaçlayarak sağlık sektöründe işbirliği desteklenebilir."

Kaynak: AA / Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Recep Tayyip Erdoğan Ebru Özdemir Türkiye İspanya Madrid Ekonomi Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title