Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması galericileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan sitelerindeki sahte ve aldatıcı ilanlar ile ilgili açıklaması, galerici esnafını sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ilan sitelerinin 1 Kasım tarihi itibarıyla sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından mesul tutulacağını açıklamıştı. Buna göre yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı açıklamasına Kahramanmaraş'taki galerici esnafları oldukça sevindi. Otomobil piyasasında yaşanan durumun sahte ve aldatıcı ilanlarla şiştiğini belirten galericiler, bu olumlu adımın hem galericilere nefes olacağını hem de otomobil piyasasındaki fiyatları düşüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahte ilanlarla ilgili sözlerini olumlu karşıladıklarını söyleyen galerici esnafı Adem Parlak, "İşimize yaradı. Vergi veriyoruz, kira veriyoruz, tabela parası veriyoruz. Adam mesela fabrikada çalışıyor, 2 tane, 3 tane yatırımlık araba almış. Biz 300 bin TL yazmışız arabaya, adam 400 bin TL yazmış. Yani adam 3 ay bekletiyor, 300 bin TL'ye alıyor ve 600 bin TL'ye satıyor bu arabayı. Vergi vermiyor ama ben araba başı yüzde 20 vergi veriyorum. Cumhurbaşkanımızın konuşması işe yaradı" dedi.

Galerici esnafı Mustafa Başkonuş ise, "Galerici esnaflarımız biraz rahatlamış durumda. 1 Kasım tarihinden itibaren ilan sitelerine sahte hesapla araç koyanlar, sahte isimle ilan koyanlara 100 bin TL ceza kesileceği söyleniyor. Bu da galerici esnaflarını bir nebze de olsun rahatlattı ve prosedürler uygun bir şekilde devam ediyor. Yetki belgesi, yeterlilik belgesi olmayanlara ilan sitelerinden ilan koyulmayacağı da söyleniyor. Biz bu kararı çok olumlu karşıladık. Piyasalarda bir sürü bu işi yapan, bizim işimizi yapan bir sürü ayaklı galerici diye tabir ettiğimiz insanlar var. Örneğin berberi, bakkalı bu işi yapıyor ve insanlar maalesef dolandırılmayla karşı karşıya kalıyor. Bu da insanların canını yakıyor. Tabii Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasıyla ilan koyulmayacağını söylemesi, 1 Kasım tarihi ile maddi para cezası kesileceğini söylemesi ile bir nebze olsun piyasalarda rahatlama söz konusu oldu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ