Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay taban fiyatından vatandaş memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Yaş çay taban fiyatının açıklamasından sonra mitinge gelen Rizeli çay üreticileri memnuniyetlerini dile getirdi.

Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Rize'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrilerine seslenen Erdoğan, çay üreticilerinin merakla beklediği yaş çay taban fiyatını destekleme ile beraber 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yaş çay fiyatı hakkında vatandaşların ilk yorumu memnuniyet oldu.

"Fiyattan gayet memnunuz"

Verilen yaş çay fiyatını beğendiğini belirten Suriye Kanbur, "Çok güzel, çok memnun olduk. Allah devamını getirsin. Fiyattan gayet memnunuz. Bizi tatmin etti, çünkü 1 sürgün değil 3 sürgün oluyor. Onu düşünerek de fiyata değer vermemiz lazım" dedi.

"Hiç vermese bile oyumuz Reis'edir"

Fındığın 1 kez çayın 3 kez toplandığından ötürü verilen çaydan memnun olduklarını ifade eden Nursen Yazıcı, "Fiyattan çok memnunuz, Allah razı olsun. Bize 100 bin lirada verse doymayız. Çok güzel fiyat verdi. Çayı 3-4 sefer topluyoruz. Fındık 1 defa toplanıyor. Biz 4 defa topluyoruz. Hiç vermese bile oyumuz Reis'edir" şeklinde konuştu.

"Vermek değil frene basmak lazım"

Verilen paranın iyi olduğunu söyleyen Kasım Eskici, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Güzel Türkiye'mize hayırlı olsun. Çay fiyatı olarak öncelikle şu ekonomiyi bir durdurması lazım. Reisimiz akıllı ve dünya lideri ama vermekle bu bitmez. Vermek değil frene basmak lazım. Vatandaş biraz daha versin ister çünkü hep öyle gördük. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

"Ben nankör değilim"

Rızvan Berberoğlu ise "Ben 15 TL bekliyordum. 11 lira açıkladı. Beni tatmin hiç etmedi. Ben 15 TL bekliyordum, para tatmin etmedi. Ben nankör değilim" diye konuştu - RİZE