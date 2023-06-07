Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı buğday fiyatı Osmaniyeli çiftçileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı ve verim yüksekliği Osmaniyeli çiftçilerin yüzünü güldürdü. Buğday fiyatı ton başına 9 bin 250 TL olarak açıklanırken, çiftçilerin bu senenin verimli olmasından dolayı da ayrıca sevindiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı ve verim yüksekliği Osmaniyeli çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise ton başına 7 bin 500 TL geçeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan buğday fiyatı Osmaniye'deki çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Düziçi ilçesinde buğday ve arpa üretimi yapan çiftçiler, bu senenin verimli olmasından dolayı da ayrıca sevindi. Kıraç alanlarda dönüm başına 300-400 kilogram ürün aldıklarını ovalarda ise bu oranın 500-600 kilograma çıktığını belirten çiftçiler "Devletimizin de desteğiyle bu sene beklentilerimiz karşılandı" dedi.

İlçeye bağlı Farsak köyünde çiftçilik yapan Halil Çiller, "Buğday ve arpa hasadı başlamıştır. Kıraçlarda biraz eksik verse de ovalarımızda çok güzel verim elde ettik. Bir dönüme 500-600 kilogram kadar verim aldık. Kıraçlarda ise 300-400 kilogram verim elde ettik. Devletimiz buğday ve arpa fiyatlarını açıkladı. Buğday fiyatı 8 bin 250 Türk Lirası, bin TL destekle 9 bin 250 Türk Lirası, arpa fiyatı 7 bin 500 Türk Lirası, bin TL de destek var, 8 bin 500 Türk Lirası olarak açıklandı. Bu ülke seçimden yeni çıktı, devletimizden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim, 2023 yılı buğday ve arpa sezonu tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Buğday fiyatlarının çiftçinin beklentilerini karşıladığını dile getiren Fadıma Çömez de, "Bu sene istediğimiz verimi aldık devletimiz de fiyat konusunda yardımcı oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Bu sene dönüm başına 500 kilogram buğday aldıklarını belirten çiftçi Mustafa Sait ise, "10 dönüm yer biçtirdik dönüm başına ortalama 500 kilogram verim elde ettik. Aldığımız üründen memnunuz, devletimiz de destekliyormuş Allah bereket versin" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE