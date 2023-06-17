Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılarımızı dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçıların Türkiye ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, ihracatın rekor seviyelere ulaştığını ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol, dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm"

-"Bugün dünyanın en ücra köşelerinde Türk malı damgalı ürünler varsa bunda en büyük pay ihracatçılarımızındır"

-"21 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin ağır şoku altındaydı"

-"2022 yılı ihracat açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. İhracat yapan firma sayımız da arttı"

-"Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor"

-"Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Büyüme ekseninde hedeflerimize yürüyeceğiz"