Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılarımızı dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm
Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçıların Türkiye ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, ihracatın rekor seviyelere ulaştığını ve enflasyonun tek haneli rakamlara düşürüleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol, dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm"
-"Bugün dünyanın en ücra köşelerinde Türk malı damgalı ürünler varsa bunda en büyük pay ihracatçılarımızındır"
-"21 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin ağır şoku altındaydı"
-"2022 yılı ihracat açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. İhracat yapan firma sayımız da arttı"
-"Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor"
-"Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Büyüme ekseninde hedeflerimize yürüyeceğiz"