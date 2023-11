Cumhurbaşkanı Erdoğan Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor." dedi.

Kocaeli'de Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılış törenine katılan Erdoğan, yaptığı konuşmada, üretime başlama heyecanını 2014'te birlikte yaşadıkları, ilave bir yatırımla 2021'de kapasite büyümesine şahitlik ettikleri Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın yeniden tasarımı sonrası açılış töreni nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel endüstri bölgesi statüsündeki yatırımlarla kapasitesi 110 binden 405 bine çıkan, 3 bin 500 kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikanın gruba, şehre ve ekonomiye hayırlı olmasını diledi.

Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarının, resmi açılışı yapılan yatırımıyla birlikte Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim tesisi haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan Yeniköy'deki bu tesis, pek çok öncü özelliğiyle geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesis hem içten yanmalı hem de elektrikli araç üretebilen özelliğiyle öne çıkıyor. Geleceğin fabrikası Yeniköy, yeni nesil Transit Custom'un yanı sıra elektrikli Transit ve Volkswagen'in bir tonluk ticari aracının üretimine de ev sahipliği yapacak. Avrupa'nın en çok satan van sınıfı aracı olan Transit Custom'un yeni versiyonunun da ülkemizdeki ve dünyadaki müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum."

"Yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniköy'ün yanı sıra Gölcük, Eskişehir ve Romanya'daki fabrikalarıyla toplam üretim kapasitesini 720 bine çıkartan, Sancaktepe'deki 2 bin kişinin görev yaptığı araştırma-geliştirme merkeziyle yeniliklere öncülük eden Ford Otosan'ın, Türk otomotiv sanayisinin gururu olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Diğer tüm sektörler gibi, otomotivde de bu topraklarda üretim ve ihracat yapan, katma değer ortaya çıkartan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'a da her zaman sahip çıktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmadık, yapılmasına müsaade de etmedik. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Ford Otosan'ın başlattığı her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk. Yaklaşık 2,5 yıl önce 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım programı açıklayan Ford Otosan'ın bu planı adım adım hayata geçirdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

"Otomotiv üretiminde 13'üncü sıraya yükseldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu ve ticari araç ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan'ın gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın 94 farklı ülkesinde Türkiye'de üretilen Ford hafif ticari araç ve parçalarının kullanımını görmek bizim için kıvanç kaynağıdır. Geçen yıl toplam 6,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını devam ettiren Ford Otosan'ı bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Üstelik bu başarıya ardı ardına yaşanan küresel krizlere rağmen ulaştık. Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatımız 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi."

(Sürecek)