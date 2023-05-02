Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da petrol keşfi ve Kalyon Güneş Enerji Santrali açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabar'da petrol keşfi ve Kalyon Güneş Enerji Santrali açılışında konuştu. Gabar'daki keşif sonrası terör örgütünün niçin ülkemize musallat edildiğini anladığımızı belirten Erdoğan, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

'GABAR'DAKİ KEŞİFTEN SONRA, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN NEDEN MUSALLAT EDİNDİĞİMİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi- Gabar'da bulunan petrolle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Konuşmanın ardından ilk olarak Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından MPG firması tarafından üretilen 8x8 zırhlı kurtarıcı araçlarının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ile diğer yatırımların açılışı gerçekleştirildi.

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI- Atilla ATMACA/ KONYA,