Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele en acil konu başlığıdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıların giderilmesinin önümüzdeki günlerin en acil konusu olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Ekonomi