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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele en acil konu başlığıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele en acil konu başlığıdır

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıların giderilmesinin önümüzdeki günlerin en acil konusu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Haberler

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