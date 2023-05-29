Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla Mücadele Acil Konu Başlığıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek ve refah kayıplarını telafi etmek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.