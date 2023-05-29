Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla Mücadele Acil Konu Başlığıdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek ve refah kayıplarını telafi etmek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi