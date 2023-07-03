Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon Oranları Belli Olduktan Sonra Memur ve Emeklilere Zam Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, memur ve emeklilere verilen sözlerin yerine getirileceğini açıkladı. Ayrıca, NATO Liderler Zirvesi sonrası yurt dışı ziyaret ve kabul trafiğinin yoğunlaşacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve 9 günlük bayram tatiline rağmen dış ticaret rakamlarında olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Ayrıca, orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve Türkiye Aile Destek Programı'nın devamı hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ni müteakiben yurt dışı ziyaret ve kabul trafiğini yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla Türkiye'yi büyütme hedeflerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "9 günlük bayram tatiline rağmen dış ticaret rakamlarında güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz olan 265 milyar dolara ulaşacağımız kanaatindeyim. Ekonomi politikalarımızın odağında 85 milyonun her bir ferdinin aşını, işini, huzurunu ve refahını büyütmek vardır. 21 yıllık kazanımlarımızdan aldığımız güçle Türkiye ekonomisini istikrar, güven, sürdürülebilirlik sütunları üzerinde yükselteceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, salgından bölgedeki savaşlara, depremden seçime kadar son yıllarda çok ciddi sınamalarla karşılaştığını, Suriye krizinin olumsuz etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sadece depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar doları buluyor. Seçim gündeminin iş dünyamızın tüm kesimlerini yorduğunu biliyoruz ama 28 Mayıs gecesi itibarıyla en zor dönemi geride bıraktığımıza da inanıyoruz. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini de suhuletle atlattıktan sonra Türkiye 100 yılı menzilini artık koşar adımlarla gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm vatandaşlarımızı yeşil vatanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nda bu maratonda güçlerine güç katacak çok önemli kararlar aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz mevsimiyle birlikte artan yangın tehdidine karşı yeşil vatanımız olan ormanlarımızı korumaya büyük önem veriyoruz. Geçmiş tecrübelerin ışığında yangınlara müdahale kapasitemizi bu sene daha da güçlendirdik. Yangınlara müdahale süremizi 10 dakikaya kadar düşürdük. Orman teşkilatımız 89 hava aracı, çeşitli özelliklerde 4 bin 799 araçtan oluşan kara filosu ve 22 bin orman kahramanı işçisi ile göreve her zaman hazırdır. Milletimizin de desteğiyle bu yaz dönemini ciğerlerimiz yanmadan atlatalım istiyoruz. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı yeşil vatanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur korumalı mevduat uygulamasını devam ettireceklerini de ifade ederek, "Bu mevduat için sağlanan vergi istisnasının süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz." dedi.

Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını dile getiren Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olduklarına dikkati çekerek, 2002'de başlattıkları Türkiye Aile Destek Programı'ndan şimdiye kadar 3,7 milyon kişinin yararlandığını bildirdi. Erdoğan, "Program kapsamında şimdiye kadar ailelerimize toplam 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programı'nı bu sene de devam ettirme kararı aldık. Aldığımız kararların milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Avrupa Oyunlarındaki başarılarıyla Türkiye'ye ikinci bayramı yaşatan tüm sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı kategorilerde 38 madalya kazanan sporcularımız, özellikle kadın sporcularımız bizleri gerçekten gururlandırmışlardır. Avrupa Altın Ligi Şampiyonu olan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tekrar kutluyorum. Balkan Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'ye 3 altın ve 3 gümüş madalya getiren gençlerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

(Bitti)