Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, ücretsiz seyahatler başladı: Vatandaşlar YHT garına akın etti 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de YHT seferleri başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ile mayıs sonuna kadar seyahatlerin ücretsiz olacağı açıklamasının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, ücretsiz seyahatler başladı: Vatandaşlar YHT garına akın etti

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de YHT seferleri başladı

KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ile mayıs sonuna kadar seyahatlerin ücretsiz olacağı açıklamasının ardından vatandaşlar, tren garlarına akın etti. Ücretsiz seferlere başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin (YHT), 43 ilin geçiş güzergahında olan Kırıkkale garında da yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve AK Parti milletvekili adaylarının katılımıyla düzenlenen törenle dün hizmete açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ile vatandaşlar, konforlu olarak seyahat ediyor.

Kırıkkale YHT Garı'nda düzenlenen açılışa rahatsızlığı sebebiyle katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas, Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından vatandaşlar, tren garlarına akın etti. Ücretsiz seferlere başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin (YHT), Kırıkkale garında da yoğunluk yaşandı.

Kırıkkale'de öğretmen olduğunu ifade eden Kübra Çelik, "Yozgatlıyım, Kırıkkale'de öğretmenlik görevi yapıyorum. Vatanımız ve milletimiz için gerçekten güzel bir hizmet. Şimdi de ben memleketime gidiyorum. Gerçekten de her ayrıntı düşünülmüş. Çok beğendik devletimiz sağ olsun. Ben daha önce karayolu ile de çok gittim. Zaten öğretmen olduğumuz için sürekli seyahatlerimiz oluyor. 2,5 saatlik bir yolu şuanda hızlı trenle 45 dakika da gideceğiz. Buda gerçekten baya süre anlamında güzel" diye konuştu.

Gezmek için Kırıkkale'ye hızlı tren ile geldiğini belirten Yılmaz Savaş, "Bunu yapan devletimizden ve hükümetimizden Allah razı olsun. Yozgat'tan Kırıkkale'ye gezmeye geldik. Tekrar dönüyoruz çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Devletimize milletimize Allah hayırlı uğurlu eylesin" ifadesini kullandı.

Feyzullah Çelik, "Devletimiz ve vatanımız için güzel bir uygulama. Ücretsiz olması da vatandaşımız için daha iyi" dedi.