Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı açılış töreninde Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Karapınar Güneş Santrali ve diğer projeler hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cudi, Gabar'da, günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek, biliyor musun? Ey teröristler; işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi, çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık" dedi. Erdoğan, Gabar'da bulunan petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projeler için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende şunları söyledi:

"BELEDİYELERİMİZ, MUHALEFETE DERS VERDİLER"

"Şimdi burada, özellikle bir şeyi söylemek istiyorum. Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin ekiplerini süratle komşu illere sevk ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz, gerçekten gurur verici çalışmalara imza attılar.

Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını terazinin bir kefesine koyun, Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer kefesine koyun, hepsinde de Konya çok daha ağır aşacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, özellikle yattı kalktı, orayı takip etti. Belediyelerimiz, muhalefete ders verdiler. Nasıl millete hizmet edilir, öğrettiler.

Şimdi, bay bay Kemal, dün Zonguldak'a gitti. Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. ya Zonguldak'ta, hemen orada Filyos var, Sakarya doğal gazını biz orada çıkardık bay bay Kemal. Hani çıkmayacaktı? Hani 'Nerede' diyordunuz? İşte çıktı. Doğal gazı yaktık. Vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık.

Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu yine geçtiğimiz haftalarda Deniz Kuvvetleri'mize teslim ettik. Milletimizin 60 yıldır umutla beklediği yerli elektrikli aracımız TOGG'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı, testleri yapılmak üzere silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Dün, milli muharip uçağımız Kaan'ı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. İzlediniz mi? Beğendiniz mi? İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var. Ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.

Varsın bay bay Kemal, sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. ve onun yanında da malum Davutoğlu'su var, onun yanında Bebecan'ı var, Karamollaoğlu'su var, bir de tabii Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, sonra tekrar gelir, tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi, şimdide iki tane belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar. Ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı'yla beraber yürüyoruz.

"İKİNCİ NÜKLEER GÜÇ SANTRALİMİZİ DE İNŞA EDECEĞİZ. BÜYÜK İHTİMALLE BUNU DA SİNOP'TA İNŞA ETME DURUMUMUZ VAR"

Şu an itibariyle Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bunun tabii ikinci ünitesi var, üçüncü ünitesi var, dördüncü ünitesi var. Yetmez. İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralimizi de ne yapacağız, inşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye, artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak.

"CUDİ, GABAR'DA, GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP PETROL BULDUK"

Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi hamdolsun petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin olan günlük üretimi, iki kat artışla nereye ulaştı biliyor musunuz? Günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da, günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Evet, evet. Bu ne demek, biliyor musun? Ey teröristler; işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi, çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin 10'da birini tek başına karşılayabilecek bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza, bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.

Günlük 280 bin varil petrol üretimiyle enerji bağımsızlığında yeni adım atmış oluyoruz.

"ULA BAY BAY KEMAL; BEN NE DİYORUM, SEN NE DİYORSUN"

Gabar'daki yeni keşfimizin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolar ile ifade ediliyor. Bay bay Kemal ne diyor? Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Ula bay bay Kemal; ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay bay Kemal; bak, para bu işte, bu.

Ne Atatürk Havalimanı'yla ilgili tartışmalar tesadüftür ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur ne terör örgütü ele başlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir ne de bölücü örgüt uzantılarının il il dolaşıp bay bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı, Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenler hamlesinden ibarettir.

Bu ülkede ne olup bittiğinden habersiz olanlar çıkıyor, organize sanayi bölgelerinde ne diyor, 'Teknoloji liseleri kuracağız' diyor. Bunu diyen kim? Bay bay Kemal. ya bay bay Kemal; biz, ülkemizdeki tüm organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim okullarını zaten kurduk. ya sen ne zaman doğru konuşmayı öğreneceksin? Mesleki eğitim merkezlerimizdeki çırak, kalfa sayısını 159 binden 1 milyon 400 bine çıkardık bay bay Kemal. Tutmuş bir de 'Bu öğrencilere sigorta yapacağım' diyor. Biz, mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin sigortasını da zaten yapıyoruz. Allah seni ıslah etsin.

Tabii bugünkü asıl büyük yatırımımız, Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda 1 milyar dolarlık yatırımla kurduğumuz güneş enerji santralimiz. Kalyon Enerji tarafından kurulan 1.350 megavat gücündeki bu güneş enerji santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis, dünyanın sayılı, Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir."