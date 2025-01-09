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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun resmi açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun resmi açılışını gerçekleştirecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun resmi açılışını yarın gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun resmi açılışını yarın gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 55 dakikaya iniyor. Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini bildirdi. Söz konusu törenin yarın yapılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirtti.

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını hatırlatarak, "2. etap ise Kuyucak'tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor." dedi.

Toplam 7,4 milyar lira tasarruf

Bakan Uraloğlu, kısalan seyahat süresi ile önemli kazanımlar elde edileceğinin altını çizerek, "Otoyol ile zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun bir diğer önemli faydasının ise çevreye ve ekolojik dengeye olan katkısı olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Projemiz yıllık 61 bin ton daha az karbon salınımı anlamına geliyor. Böylece daha yeşil bir ulaşım altyapısını da desteklemiş oluyoruz." dedi.

Turizmde yeni fırsatlar

Aydın ve Denizli illerinin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Otoyolumuz ile özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım ağının gücüne güç katacağız. Özellikle turizm sektörü için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunuyor. Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşımı sağlaması ve süreyi kısaltması bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Bu vesileyle turistik aktiviteler artacak, vatandaşlara yeni yatırım ve istihdam fırsatları sunacak."

Sanayi ve tarım ürünleri daha hızlı nakledilecek

Uraloğlu ayrıca, otoyolun hizmete sunulmasıyla; bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Otoyol ağı 3 bin 796 kilometreye yükseldi

Bakan Uraloğlu, 2002-2024 yılları arasında Türkiye'nin ulaşım projelerinde çağ atladığını belirtti. Uraloğlu, "2002 yılında Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreyken bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştı. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlıyken artık 77 il birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Bitümlü sıcak karışım kaplama yol ağımız ise 31 bin 727 kilometreyi aştı. 2002 yılında sadece bin 714 kilometre olan otoyol ağımız da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılmasıyla 3 bin 796 kilometreye yükseldi" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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