Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Çalışmaların sonuna gelindi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Çalışmaların sonuna gelindi

AA - Özcan Yıldırım - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Çalışmaların sonuna gelindi

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1 buçuk saat süren Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz."

AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Haberler

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