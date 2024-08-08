Çukurova Bölgesi'ne hizmet vermesi amacıyla, 800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos'ta açılıyor. Yıllık 8 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların da inebileceği havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Havalimanını sadece bir yolcu taşıma olarak görmemek lazım. Havalimanı sayesinde uluslararası boyutta hızlı ürün taşıyabileceğiz" diye konuştu.

Açılışı gerçekleştirilecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ülke ihracatına ve inşa edildiği bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağlaması bekleniyor. Aynı anda Adana ve Mersin'e hizmet edecek şekilde hayata geçirilen havalimanı, hem bereketli topraklara sahip, hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri barındıran bölge açısından önem taşıyor.

Doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişinin istihdam edilmesine katkı sağlayacak

Bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştırması beklenen havalimanının, bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayarak uluslararası arenada rekabet gücünü arttırması hedefleniyor. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacak havalimanı sayesinde bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişinin istihdam edilmesine katkı sunacağı kaydedildi.

En geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak

Kategori 2 (CAT-II) standardında 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip ana pisti ile en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak havalimanında, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde acil durumlar için de uygun olan yardımcı pist (Emergency Pist) bulunuyor. Altyapı projesi kapsamında 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu yer alıyor.

"Havalimanını sadece bir yolcu taşıma olarak görmemek lazım"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, açılışı gerçekleştirilecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın tüm bölgeye ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Uzun zamandır bekledikleri havalimanın, sadece Mersin ve Adana'nın değil, tüm etrafındaki şehirlere fayda sağlayacak çok önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Çakır, "Havalimanları, uluslararası boyutta küresel anlamda şehirleri, Mersin'i ve Mersin bölgesini daha erişebilir kılacağı için çok kıymetli ve çok değerli. Havalimanını sadece bir yolcu taşıma olarak görmemek lazım. Havalimanlarını ekonominin sektörel olarak gelişmesine de fayda sağlaması tarafından değerlendirdiğimiz zaman; bu havalimanı çok değerli bir yatırım. Evet bu havalimanının ciddi bir yolcu kapasitesi var. Yıllık 8 milyon yolcu kapasitesi olacak. Ama ondan daha büyük bir şekilde kargo kapasitesi olarak Türkiye'nin ikinci büyük hub havalimanı olacak. Hub havalimanı demek; direkt ekonomiye fayda sağlayacak bir havalimanı demek. Çünkü bizim bölgemiz yaş meyve sebze olarak çok güçlü bir bölge. Çabuk bozulabilir ürünler, kesme çiçek açısından da bu havalimanı sayesinde uluslararası boyutta hızlı ürün taşıyabileceğiz. Bu yönde de büyük bir avantaj sağlayacak" dedi.

"Ciddi bir turizm potansiyeli oluşturacağız"

Havalimanın turizm açısından önemine de değinen Çakır, "Mersin'in yüksek bir turizm potansiyeli var. Tabii turizmde kolay erişebilirlik çok önemli olduğu için turizmi biz çok yakalayamadık. Ama şimdi direkt uçuş yapan firmalarla da görüşmeler sağlayarak ciddi bir turizm potansiyeli oluşturacağız. Mersin, Adana, Antakya, Kapadokya olarak deniz, kum, güneş, doğa turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmiyle bu bölgeyi belki bölgesel bir güç haline getireceğiz" diye konuştu.

"Firmalarımız uluslararası boyutta bir küresel güç haline gelebilir"

Çukurova Bölgesi'nin son zamanlarda Adana-Mersin olarak sanayide katma değerli ürünleri üretmeyle ilgili ciddi bir bir avantaj sağladığını vurgulayan Çakır, "Bu havalimanı sayesinde firmalarımız uluslararası boyutta bir küresel güç haline gelebilir. Ürünlerini satışlarını daha rahat yapabilirler. Daha rahat hareket edebilirler, daha rahat ihracat yapabilirler. Artı yurt dışındaki firmalarımızın da bölgemize kolay gelmesi, merkezlerini buraya taşımaları ve kolay ulaşabilir olmalarından dolayı sanayi anlamında büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

"Mersin, Türkiye'nin önemli bir lojistik merkezi haline geliyor"

Mersin'in Türkiye'nin en büyük limanına sahip olduğunu belirten Çakır, kentin aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük tır taşıma filosuna sahip olduğunu kaydetti. Demir yolları ağlarında da güçlü konumda olduğuna işaret eden Çakır, şöyle devam etti: "Şimdi yeni yapılacak Gaziantep-Adana-Mersin hızlı tren hattından sonra demir yolu ağlarında da çok güçlü hale geleceğiz. Yakın bir sürede onlar da yapılacak. Şu anda da uluslararası havalimanımızın bitmesiyle artık o dörtlüyü, denizi, limanı, havayı, karayı ve demir yolunu tamamlamış oluyoruz. Mersin, Türkiye'nin önemli bir lojistik merkezi haline geliyor. Bu da stratejik olarak da bizim için de avantajlı. Marmara'nın artık bir alternatifi Çukurova Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde kurulmaya başlıyor. Bu da bizim için bir avantaj. Bundan sonra yapmamız gereken artık uluslararası boyutta direkt uçuşları ulaşmamız lazım. Yurt dışına daha fazla direkt gidebilmemiz lazım. ve havalimanının etrafını doğru planlamamız lazım. Yaşam alanlarıyla fuar alanlarıyla, otelleriyle iyi bir şekilde planlayarak, orayı uluslararası boyutta iyi bir yer haline getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Havalimanı hakkında bilgi de veren Çakır, "Biz çok heyecanlıyız ve açılışı bekliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Bölgemize, Mersin'e, Adana'ya, tüm hinterlanda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN