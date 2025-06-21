Çukurova'dan sonra Türkiye'nin gözü burada

Çukurova'dan sonra en büyük karpuz bölgesi olan Aydın'da, sabahın erken saatlerinde karpuz hasadı telaşı yaşanırken, birçok ilden gelen karpuzcular Aydın karpuzu için saatlerce sıra bekliyor.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Aydın, bu yıl da karpuz üretiminde dikkat çekiyor. Çukurova'dan sonra en büyük karpuz üretim bölgesi olan Aydın'ın karpuzlarına olan talep her geçen gün daha da artarken, Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok ilden gelen taleplere yetişmek için sabahın erken saatlerinde kesime giren üreticiler ise arz talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Aydın bu yıl en üst kalite ve rekoltede karpuz üretimi yaparken, birçok ilden Aydın'ın meşhur karpuzunu almaya gelen pazarcılar da sabahın erken saatlerinde karpuz bostanına girerek ürünlerini araçlara yüklemek için saatlerce sıra bekliyor. Müşterilerinin Aydın karpuzunu beklediğini ve talepten çok memnun olduklarını ifade eden karpuzcular, Aydın karpuzunun tadı ve aroması dolayısıyla Aydın karpuzu çıkınca başka bölgelere gitmediklerini söyledi.

"Bu bölge bitmedikçe başka yere gitmeyiz"

Burdur'un Gölhisar ilçesinden Aydın'a karpuz almaya gelen pazarcı Halil Çelik; "Aydın bölgesinin karpuzu çıktığı zaman başka bir yerde karpuz arayışına girmiyoruz. Çünkü, bu bölgenin karpuzu, aroması, şekli, diksiyonu, her şeyi çok güzel olduğu için müşteri bu bölgenin karpuzunu tutuyor. Zaten Aydın karpuzu çıktıktan sonra diğer bölgelerin karpuzu pek rağbet görmüyor. Herkes karpuz sarmak için tarlada sıraya giriyor. Biz bunları tezgaha indirdiğimizde halk tarafından yoğun bir talep oluyor. Bizim gibi bu sefer müşteri de tezgahta sıra bekliyor. Küçük bir pazarcı olarak haftalık en kötü 20-25 ton karpuz satıyorum. Haziran'ın 10'u gibi başlıyor, Ekim'in 10'una kadar geldiğimiz oluyor. Yani bu bölge bitmedikten sonra hiçbir yere ayrılmıyoruz. Bu bölgenin karpuzu bitinceye kadar devam ediyoruz" dedi.

Germencik'ten Efeler'e karpuz almaya gelen Osman Alimoğlu; "Yerli çıktı. Erken saatte geliyoruz. Geç saatlere kadar sıra bekliyoruz. Zaten Adana'dan sonra Aydın karpuzu geliyor. İlk orası çıkıyor sonra Aydın çıkıyor. Kalite olarak aynı kalite. Sadece sıra olarak biraz geç çıkıyor. İyi bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

"Buranın kalitesine borçluyuz"

Söke'den gelen karpuzcu Özgür Kanık da; "Buranın karpuzunun kalitesini zaten söylemeye gerek yok. Yani kalitesini bildikleri için Antalya'dan, Burdur'dan, Denizli'den, birçok bölgeden gelen var zaten buraya. Ben bile sabah saat 4'te buraya geldim. Daha bir sürü sıra bekliyorum. Müşteri memnuniyetini zaten anlatamam, çok güzel. Müşteriler çok memnun. Yaklaşık olarak doldurduğum aracımı iki günde bir tüketiyorum. Bazen bir günde tükettiğimiz de oluyor. Bunu da buranın kalitesine borçluyuz yani" dedi.

"10 ton rekolte bekliyoruz"

Rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu ifade eden karpuz üreticisi İsa Günlü ise "Kızılcaköy, kırsal bölge biraz daha yukarıda ve ovaya göre daha erkenci buraları. Malımız çok güzel yetişti bu yıl. Havalar çok iyi gitti. İlk zaman biraz soğuk olması dolayısıyla hasat, geçen yıla göre 10 gün gecikti ama malın kalitesi geçen yıla göre çok daha iyi. Tonajımız iyi. Bu yıl rekoltemiz iyi, 9-10 ton civarı bir rekolte bekliyoruz. Şu ana kadar memnunuz. Sadece bu yıl ekiliş alanları genişledi. Dolayısıyla arz talep meselesi. Arz çok talep ona göre yetişemiyor. Dolayısıyla fiyatlar, geçen yıla göre neredeyse aynı ama girdiler iki katına ulaştı. Ama yine de memnunuz" dedi.

"Kalitesi, aroması, tadı, çekiyor kendine"

25 yıldır karpuz tüccarlığı yapan Tosun Demir de, bu yıl rekoltenin iyi ancak fiyatların düşük olduğunu ifade ederek "Bu yıl işimiz güzel, fiyatlar güzel değil. Rekolte çok güzel, ihracatın yavaşlamasıyla birlikte fiyatlar düştü. Şu anda tarlada 7-8 TL hasat ediliyor. Marketlerde hala 15-20 TL bandında satılıyor. Vatandaş bunun hesabını bize soruyor. Biz de işin içinden çıkamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Para kazanmıyoruz, bu yıl geçen yıla göre yarı yarıya fiyatlar düşük. Aksine rekolte de geçen yıla göre yarı yarıya fazla. Saat 5'te işçiler tarlaya gelip malı kırıp hazırlıyor, saat 6 gibi bizden mal alan arkadaşlar gelir arabaları sarılmaya başlar. Hasat, öğlene kadar devam eder, bazen saat 3'e kadar devam eder. Havalar şu anda normal. Birkaç gün içinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktığında daha da zorlaşacak. Karpuzun gelişimi de hızlanacak. Geçen yıl malı yetiştirmekte zorlanıyorduk, bu sene de malın sevkiyatında zorlanıyoruz. Allah'ın izniyle işin içinden çıkacağız. Türkiye'de Çukurova'dan sonra Ege Bölgesi'nde en rekolteli, en kaliteli mal Aydın'da yetişir. Tadı, aroması, boyutu, şekli, her şeyi ile birlikte karpuzda aranacak bütün özellikler Aydın'da olduğu için tercih ediliyor. Bütün çevre illerden gelen oluyor. Ayrıca bu kalitenin halk da farkında. Aydın toprağı kesinlikle, çok bereketli ve verimli. Saat 5'te bizimle birlikte gelen kilocu arkadaşlar var. Saat 3'e kadar bekliyor. Şartlar ne olursa olsun bu karpuzu sarıp gidecek. Çünkü müşterisi ona alışmış. Malın kalitesi aroması, tadı, onu çekiyor kendine. Aydın karpuzu hem tarlada hem pazarda müşteriyi sırada bekletiyor yani" dedi. - AYDIN