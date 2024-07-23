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Çukurova'da Kuraklık Nedeniyle Ayçiçeği Rekoltesi Düştü

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Çukurova'da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ayçiçeği hasadı 1 ay erken başladı ve rekolte yüzde 50'den fazla düştü.

Çukurova'da ayçiçeği hasadı başlarken kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 50'den fazla düştüğü belirtildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklık yaşanınca ayçiçeği hasadı 1 ay erken başladı. Ziraat Mühendisi ve üretici Barış Kurtaran bu yıl Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcakların ayçiçeğin olgunlaşmasına erkene çektiğini ve olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi. Kurtaran, kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 50'den fazla düştüğünü belirterek, "Mayıs ayı çok kurak ve sıcak geçti. Ayçiçeği hasadı aşırı sıcaklar nedeniyle 1 ay erken başladı. Ancak dönüme 350-400 kilo rekolte alınırken kuraklık nedeniyle bu oran çoğu tarlada 200 kilo, bazı tarlalarda 200 kilonun da altına düştü" dedi.

40 kilo, 80 kilo rekoltenin alındığı tarlalar olduğuna dikkat çeken Kurtaran, şöyle devam etti:

"Bu da Çukurova ortalamasının 180 kilogramda kalacağını gösteriyor. Çiçek döneminde aşırı sıcak ayçiçeği çok etkiledi. Ani bir alt yapraklarda kuruma oldu ve bu da beraberinde ayçiçeği gelişimini engelledi. Bir olumsuzluk da ayçiçeğin yağ oranında. Bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeğinin yağ oranı da normalin altına düştü." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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