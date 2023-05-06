Çukurova'da buğday başakları sarardı, üreticinin yağışlarla yüzü güldü Adana'da bu yıl yaşanan kuraklık nedeni ile zor günler geçiren buğday üreticisinin yüzü son yağışlar ile gülerken, başaklar sarmaya başladı.

Çukurova'da buğday başakları sarardı, üreticinin yağışlarla yüzü güldü

ADANA - Adana'da bu yıl yaşanan kuraklık nedeni ile zor günler geçiren buğday üreticisinin yüzü son yağışlar ile gülerken, başaklar sarmaya başladı.

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Adana'da arpa ve buğday tarlaları Nisan yağmurları ile kendine geldi. 193 bin dönümde buğday, 10 bin dönümde ise arpa ekilen Çukurova bölgesindeki Adana Kozan'da da ilk hasada günler kaldı. Son yağışlarla kendine gelen tarlalarda buğday başakları sarardı çiftçiler hasat için geri sayıma başladı.

İlçede 100 bin ton rekolte beklentisi olduğunu kaydeden Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu " Şuanda hasat zamanına az kaldı. 10 bin dönüm arpamız 193 bin dönüm arazide buğdayımız var. Bizim şu anda hasattan beklentimiz taban fiyatının açıklanması. İnşallah buradan da 100 bin ton rekolte beklentimiz var. Çiftçimizin yüzü gülecek diye düşünüyorum. Son yağışlar ile birlikte son anda buğdaylar toparladı. Buğdaylarımızı da arpalarımızda son dakika rahmet geldi. Çok şükür şu anda iyi. Verimleri de iyi"dedi.

Yedigöz'e Baraj suyunun tarlalara ulaşması ile toprağın bereketli olacağını düşündüklerini de belirten Şahbazoğlu,biçer döver bakımlarının da sağlıklı yapılmasıyla tarlalardan daha çok verim alınacağını kaydetti.