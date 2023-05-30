Çukurova'da Anız Yakmak Toprak ve Çevreye Zarar Veriyor

Türkiye'nin en önemli tarım merkezi konumunda bulunan Çukurova'da buğday hasat edilmesiyle birlikte sonraki ürün ekimi için tarlasını hazırlamak isteyen bazı çiftçilerin anız yakmaya başlayacağına dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden birinin de Çukurova olduğunu dile getiren Başkan Doğan," Çukurova'da anız yangınları, her yıl azalsa da devam ediyor. Buğday hasadının başlaması ile birlikte bir sonraki ürün için tarlasını hazırlamak isteyen bazı çiftçiler tüm uyarılarımıza rağmen anız yakmaktalar. Toprağa ve çevreye dönüşü olmayan zararlar veren anız yangınları, minerallerin toprakta ölmesine neden oluyor. Çiftçiler tarlasını hazırlamak isterken aslında, bir sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç ve gübre kullanmak zorunda kalıyorlar" dedi.

"Anız yakmak toprağın verimini düşürüyor"

Çiftçileri anız yangınları konusunda her yıl bilgilendirdiklerini belirten Doğan,"Bilindiği üzere anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına denir. Buğday ve mısır hasadı sonrası tarlada kalan anızın ekonomik olacağı düşüncesiyle yakılarak ortadan kaldırılıp, tarlayı ikinci ürüne yetiştirme çabası oldukça yanlış. Bu yöntem toprağın verimini düşürmekle birlikte, sürdürülebilir tarım için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Anızları yakmak yerine hububat hasadı toprak yüzeyine yakın yapılabilir. Bu şekilde kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır ve anız yakmaya gerek duyulmayacaktır" diye konuştu.

"İnsan sağlığını olumsuz etkiliyor"

Doğan," Yangınların oluşturduğu duman, trafikte görüş mesafesini daralttığı için kazalara neden olabiliyor. İnsan sağlığını da olumsuz etkileyen anız yangınları, uzun zamandır yazılı ve görsel iletişim araçlarını ve sosyal medya mecralarını kullanarak oluşturduğumuz farkındalıkla azaldı. Tamamen bitene kadar konuyla ilgili uyarılara devam edecek" şeklinde konuştu. - ADANA