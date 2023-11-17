Çukurova Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında ek zam protokolü imzalandı

Çukurova Belediyesi ile Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube arasında ek zam protokolü imzalandı. Başkan Soner Çetin ile Şube Başkanı Serdal Çapar arasında imzalanan protokolle yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen işçinin refah düzeyinin yükselmesi amaçlanıyor. Başkan Çetin, her zaman emekçilerin yanında olduklarını vurguladı.

Çukurova Belediyesi'nde kadrolu işçiler ek zam sevinci yapıyor. Çukurova Belediyesi'ndeki kadrolu işçileri kapsayan ek zam protokolü Başkan Soner Çetin ile DİSK Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Serdal Çapar arasında imza altına alındı. Şube yöneticileri işçi temsilcilerinin de katıldığı törende konuşan Genel İş Sendikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Serdal Çapar, Başkan Soner Çetin'in her zaman emekten ve emekçiden yana tavır aldığını belirterek teşekkür etti.

Yerel seçimin yaklaştığını ve bu konuda kendilerinin tarafının net olduğunu söyleyen Serdal Çapar, "Başkan Soner Çetin işçi hakları konusunda çok duyarlı bir insan. Kendisine bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız bu ek zam protokolü işçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de kendisini işveren olarak görmediğini, işçi hakları konusunda her zaman emekçiden yana olduğunu söyledi. İmkanlar ölçüsünde emekçilere en iyi şartları sunmaya gayret etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Soner Çetin, "Çalışanlarımız bizim kardeşlerimiz ve mesai arkadaşlarımız. Belediyeyi hep birlikte yönetiyor, hizmeti halkımıza hep birlikte götürüyoruz. Bu yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek. İmzaladığımız protokol hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ADANA