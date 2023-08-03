Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TMO'nun hububat alım merkezini ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ikincisi açılan hububat alım merkezini ziyaret etti. Demirbaş, merkezde yetkililerden bilgi aldı, çiftçilerle görüştü ve talep ve önerileri dinledi. TMO'nun üreticinin yanında olduğunu belirten Demirbaş, belediye olarak da üreticiye destek verdiklerini ifade etti.

ANKARA (AA) Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ikincisi açılan hububat alım merkezini ziyaret etti.

Demirbaş, Barbaros Mahallesi'nde açılan merkezde yetkililerden bilgi aldı, çiftçilerle görüştü, talep ve önerileri dinledi.

Daha önce kiralanan fabrikalardaki alanların dolması nedeniyle yeni alım yeri açıldığını belirten Demirbaş, TMO'nun her zaman üreticinin yanında olduğunu söyledi.

Belediye olarak kendilerinin de üreticiye hizmet noktasında ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirten Demirbaş, sorunsuz, bereketli bir alım sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu.

Demirbaş, "Girişimlerimiz sonucunda TMO tarafından alım merkezi açılmıştı. Önceki depolar dolunca yeni bir depolama alanı daha oluşturduk. Geçtiğimiz yıl 5 bin 200 ton hububat alınırken, bu yıl bugüne kadar 7 bin ton hububat alındığını öğrendim. Allah üreticimizin emeğini zayi etmesin." dedi.

Üreticiler de verilen hizmetlerden ve yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.