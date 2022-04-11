CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu'da - Haberler

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CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu'da

AA - Gökhan Yıldız - Ekonomi
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CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, 11-24 Nisan'da Bükreş'te düzenlenecek CS: GO PGL Regional Major heyecanını ekrana taşıyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, 11-24 Nisan'da Bükreş'te düzenlenecek CS: GO PGL Regional Major heyecanını ekrana taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyun severlerin beklediği elemeler, Türkçe anlatımlı olarak sadece Tivibu Spor 5 kanalından ve Tivibu Spor'un sosyal medya hesaplarından naklen yayınlanacak.

Bükreş'teki PGL Regional Major elemelerinde Türkiye'yi, Türk CS: GO takımlarından Eternal Fire ve Sangal temsil edecek.

Amerika, Asya, Avrupa A ve Avrupa B bölgelerinden toplamda 52 takımın katılacağı turnuva elemelerinde Eternal Fire Avrupa A grubunda, Sangal Avrupa B grubunda yer alacak.

Offline düzenlenecek turnuvada dereceye giren takımların toplamda 240 bin dolar ödül alması beklenirken, elemeler sonunda gruplarında ilk 8 takım arasına yerleşen CS: GO ekipleri PGL Major: Antwerp turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Türk Telekom, Tivibu Spor, oyunlar, Nisan, Ekonomi, Haberler

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