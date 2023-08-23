Craftgate, Hepsiburada ve D4 Ventures'tan 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı

İşletmelerin Sanal POS'larını, anlaşmalı ödeme/e-para kuruluşlarını ve alternatif ödeme yöntemlerini tek merkezden yönetmelerini sağlayan Craftgate, Hepsiburada ve D4 Ventures'tan toplam 1 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Craftgate Kurucu Ortağı ve CEO'su Hakan Erdoğan aldıkları yatırımı, ekibi genişletme, pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanarak kullanacaklarını ifade etti.

2021 yılında hizmete başlayan Craftgate ödeme orkestrasyonu, özellikle dijital perakendecilikte ödemenin dijitalleştirilmesi konusunda işletmelere hizmet verirken bir yandan da Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Sunduğu merkezi entegrasyon, kart saklama, tek tıkla ödeme, pazaryeri çözümü, kapalı devre cüzdan, ödeme formu, ortak ödeme sayfası, link ve QR kod ile ödeme, akıllı ve dinamik ödeme yönlendirme, proaktif izleme gibi katma değerli servislerle de ödeme sistemleri tarafındaki entegrasyon ve tahsilat problemlerini ortadan kaldırırken kurumların maliyetlerini düşürüyor ve işlerini büyütmelerini destekliyor.

HAKAN ERDOĞAN: İŞLETMELERİN BÜYÜMESİNE DESTEK OLUYORUZ

Craftgate Kurucu Ortağı ve CEO'su Hakan Erdoğan aldıkları yatırımı, ekibi genişletme, pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanarak kullanacaklarını belirterek, "2007 yılından bu yana ödeme sistemleri üzerine çalışıyoruz. İşini tutkuyla yapan bir ekibimiz, başarılı ürünümüz ve güçlü teknolojik altyapımız var. Türkiye'deki bankacılık sistemi dinamiklerini ve altyapı sağlayıcılarını çok iyi biliyoruz. Bu büyük ekosistemde yaşanan sorunlara Ar-Ge çalışmaları yaparak çözümler üretiyoruz. Türkiye'de finansal teknolojiler alanında uzun yıllar boyunca biriktirdiğimiz tecrübelerimizle işletmelerin büyümesine destek oluyoruz. Hepsiburada ve D4 Ventures gibi ödeme sistemleri deneyimimize ve ürünümüze inanan yatırımcılarımızın bize kattığı güç ile her geçen gün hızla büyüyoruz ve global olma hedefiyle ilerliyoruz. Yeni yatırımcılarımızla gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın gücümüze güç katacağını düşünüyorum" dedi.

AYDIN: BU YATIRIM İLE TİCARETİN DİJİTALLEŞMESİNE LİDERLİK ETME VİZYONUMUZA KATKI SAĞLIYORUZ

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO'su Erkin Aydın ise "Craftgate, sunduğu hizmetler ve hedeflediği pazardaki potansiyelle e-ticaret ve ödeme çözümleri pazarlarındaki büyüme stratejimizi hızlandırmamıza fayda sağlayacak stratejik iş ortaklarımızdan birisi. Hali hazırda pazara çıkış planlamalarını yaptığımız ürünlerimizle, bu iş birliğinin ilk sonuçlarını tüm paydaşlarımızla paylaşacağız. Bu gelişme, sektörün ve sunduğumuz hizmetlerden faydalanan perakendecilerin büyümelerini hızlandırma açısından cesaret verici bir gelişme. Craftgate'in sunduğu ödeme orkestrasyonu pazara erişimimizi kolaylaştırıyor, böylece ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme ve Türkiye'nin lider fintech oyuncusu olma vizyonumuzu pekiştiriyoruz. Hepsipay müşteri bazı ve satıcıları da Craftgate'in değer önermesini güçlendirecek ve birlikte yarattığımız sinerjiyi güçlendirecektir. Güvenilir bir iş ortağımız olan Craftgate ile kurduğumuz bu organik bağın uzun vadeli olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

AYDOĞDU: İNOVATİF TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

D4 Ventures'ın Yatırım Komitesi Üyesi Serhat Aydoğdu da "D4 Ventures ile geleceğe ve ticaretin dijitalleşmesine yön veren inovatif teknolojilere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Hepsiburada ile ortaklaşa Craftgate gibi finansal teknolojiler alanında büyük hedefleri olan ve çok güçlü bir kurucu ekibe sahip bir şirkete yatırım yapmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımla şirketin Türkiye'de sahip olduğu başarı hikayesini yurt dışına taşıması için de katkı sağlıyor olmak heyecan verici" şeklinde konuştu.