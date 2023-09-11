CPG Şirketi Tremco CPG Olarak Yeniden Adlandırıldı

Yapı malzemeleri şirketi CPG, adını Tremco CPG olarak değiştirdiğini duyurdu.

Avrupa ve Türkiye'deki yapı malzemeleri sektörünün önde gelen oyuncularından CPG, Tremco CPG adıyla yeniden yapılandığını duyurdu. Uzun süredir CPG adıyla inşaat sektöründe ürün ve çözümler sunduklarını, Tremco CPG adıyla ilerleme vizyonuna odaklanarak ürünlerini tek bir çatı altında buluşturup geleceği şekillendirme hedefiyle yoluna devam ediyor.

Tremco CPG, sektörün çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir yelpazede son teknoloji yapı malzemeleri sunarak hedeflerini büyütmeyi amaçlıyor.