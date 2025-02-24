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Çorumlu İş İnsanları Antalya'da Ticaret Düzeyini Yükseltiyor

Çorumlu İş İnsanları Antalya'da Ticaret Düzeyini Yükseltiyor
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Çorumlu İş İnsanları Platformu heyeti, Antalya Ticaret Odası ile bir araya gelerek bölgesel ticaretin güçlendirilmesi için ortak projeler geliştirme kararı aldı. Görüşmelerde ticaretin dijitalleşmesi ve yeni işbirliği fırsatlarına odaklanıldı.

Çorumlu İş İnsanları Platformu heyeti, Antalya Ticaret Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ile bir araya gelerek bölgesel ticareti güçlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda, iki bölge arasındaki ticari işbirliklerinin artırılması ve ekonomik ilişkilerin daha verimli hale getirilmesi için çeşitli stratejiler ele alındı.

Çorumlu İş İnsanları Platformu, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ı ziyaret etti. Görüşmelerde özellikle ticaretin dijitalleşmesi, lojistik sektöründeki gelişmeler ve yeni işbirliği fırsatları üzerinde duruldu. Her iki taraf da Antalya'nın güçlü ticaret altyapısı ve potansiyelinden faydalanarak karşılıklı iş dünyasına katkı sağlamak adına ortak projeler geliştirme kararı aldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yapılan görüşmelerin önemine vurgu yaparak, "Çorumlu iş insanları ile ortak projeler geliştirmek, bölgesel ticaretin artırılması adına büyük bir fırsat. Bu tür işbirlikleri, hem ekonomik kalkınma hem de bölgesel büyüme için önemli bir adım olacaktır" dedi.

Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ise Antalya'nın ticari gücünden yararlanarak Çorumlu iş adamları için yeni ticari alanlar sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Güvenbaş, "Antalya ekonomisiyle uyumlu projeler geliştirerek, hem Çorum'a hem de Antalya'ya katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu işbirliğinin her iki taraf için de önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda karşılıklı işbirliği ve destek vurgulanarak, ticaretin artırılması için atılacak somut adımlar konusunda ortak bir mutabakata varıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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