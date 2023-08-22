Çorum Valisi Tarım Sektöründe Yeni Adımlar ve Projeler Açıkladı

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülküf Dağlı, tarım sektöründe atılacak yeni adımlar ve projelerle Çorumlu çiftçilere daha etkin ve verimli kamu hizmeti sunulacağını açıkladı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülküf Dağlı, tarım sektöründe atılacak yeni adımlar ve projelerle Çorumlu çiftçilere daha etkin ve verimli kamu hizmeti sunulacağını açıkladı.

Vali Doç. Dr. Zülküf Dağlı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların yöneticilerinden brifing aldı. Toplantıya İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 54. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Gıda Kontrol Laboratuvarı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri ile TKDK İl Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı.

Vali Dağlı, coğrafi konumu açısından önemli bir tarım potansiyeline sahip olan Çorum'da tarımsal sulama alanlarının, tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılması, kırsal kalkınmaya öncelik verilmesi, devletin tarım politikaları çerçevesinde çiftçilere sağlanan destekler ve özellikle kadınların tarımsal üretime katılımının ve istihdamının sağlanması hususlarında kurumlar tarafından yürütülmekte olan projelere devam edilmesi ve geliştirilmesi talimatı verdi.

Vali Dağlı, kentin tarımsal potansiyelini daha da güçlendirmek için tarım sektörüne hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, odalar, birlikler ve çiftçilerle işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projelerle "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda büyük bir gayret ve özveri ile çalışılacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM