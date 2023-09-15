Çorum Valisi, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fişek fabrikasının genel müdürü, Çorum Valisi'ni ziyaret etti. Vali, fabrikanın Çorum ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fişek fabrikasının genel müdürü Fatih Doğan, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fişek fabrikasının genel müdürü Doğan, Vali Dağlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağlı, "Böyle bir yatırımın Çorum'da olmasından mutluluk duydum. Hem Çorum'umuz hem de ülkemiz için önemli katkılar sağlayacağını inanıyorum. En kısa sürede fabrikayı ziyaret etmek istiyorum." dedi.

Fişek fabrikası hakkında bilgi veren Doğan ise devlet büyüklerinin verdiği desteklerin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Organize Sanayi Bölgesine yapacağınız katkılar ülkemiz açısından oluşacak katma değerde artış sağlayacaktır." ifadesini kullandı.