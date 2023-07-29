Çorum'un Üyük köyünde sarımsak hasadı başladı

Çorum'un Üyük köyünde sarımsak hasadı başladı. Yaklaşık 200 haneli köyün en önemli gelir kaynağı olan sarımsak, evlerde istiflenerek satışa hazır hale getiriliyor. Üyük köyü muhtarı Ali Yalvaç, köyde yıllık bin tondan fazla sarımsak üretildiğini söyledi. Köydeki hemen her hanenin en az bir tarlasına sarımsak ektiğini belirten Yalvaç, Üyük sarımsağı için coğrafi işaret tescili başvurusu yapacaklarını da sözlerine ekledi.