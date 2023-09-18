Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kula köyünde çeltik hasadı başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde çeltik ekimi yapılan tek köy olan Kula köyünde ilk çeltik hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Fatih Altuntaş, bu sene çeltik rekoltesinin geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirtti ve kendi biçerdöveri ile ilk olarak 60 dönüm araziyi biçeceğini açıkladı.