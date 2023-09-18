Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kula köyünde çeltik hasadı başladı
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünde çeltik ekimi yapılan tek köy olan Kula köyünde ilk çeltik hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Fatih Altuntaş, bu sene çeltik rekoltesinin geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirtti ve kendi biçerdöveri ile ilk olarak 60 dönüm araziyi biçeceğini açıkladı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çeltik ekilen tek köy olan Kula köyünde ilk çeltik hasat yapıldı.
İlçeye bağlı Kula köyü Paşa Çiftliği mezrasında toplamda 550 dönüm arazisine çeltik eken Fatih Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını bugün yaptı. Bu sene çeltik rekoltesinin geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirten Altuntaş, bugün itibariyle sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveri ile ilk olarak 60 dönüm araziyi biçeceğini söyledi. - ÇORUM