Çorum'un Bayat Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Kurarak Kendi Enerjisini Üretiyor

Çorum'un Bayat ilçesinde kurulan güneş enerjisi santrali (GES), Bayat Belediyesi'nin hem kendi elektriğini üretmesini sağlıyor hem de elde edilen gelirle ilçeye yatırım yapılıyor. Bayat Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kurulan güneş enerjisi santrali, kısa bir sürede ürettiği enerji ile maliyetini karşıladı. 5 milyon 200 bin TL maliyet ile kurulan tesiste üretilen elektrikle elde edilen gelir, Bayat Belediyesi tarafından ilçede yapılan proje ve yatırımlarda kullanılıyor.

Çorum'un Bayat Belediyesi kurduğu güneş enerjisi santraliyle kendi enerjisini üretiyor. Yapılan enerji tasarrufu ile elde edilen gelir ile ilçeye yatırım yapılıyor.

Çorum'un Bayat ilçesinde kurulan güneş enerjisi santrali (GES), Bayat Belediyesi'nin hem kendi elektriğini üretmesini sağlıyor hem de elde edilen gelirle ilçeye yatırım yapılıyor. Bayat Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kurulan güneş enerjisi santrali, kısa bir sürede ürettiği enerji ile maliyetini karşıladı. 5 milyon 200 bin TL maliyet ile kurulan tesiste üretilen elektrikle elde edilen gelir, Bayat Belediyesi tarafından ilçede yapılan proje ve yatırımlarda kullanılıyor.

"Hizmet üretebilmek için farklı alanlarda çalışmalar yapmanız gerekiyor"

Farklı alanlarda yaptıkları yatırımlarla üretimlerini arttırdıklarını belirten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "Hizmet üretebilmek için farklı alanlarda çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bunlardan birisi DOKAP ve benzeri kurumlara projeler hazırlayarak hibe almak. Belediye olarak DOKAP ve diğer kuruluşlara projeler üreterek hibe aldık. Ayrıca sürekli gelir getirecek kaynaklara da ihtiyacımız vardı. Bunun için 2009 yılında göreve geldikten sonra İller Bankası'ndan çekmiş olduğumuz kredi ile mevcut çakıl kırma, eleme tesisini ihya ettik. Şu an itibariyle çakıl tesisinde belediye olarak iyi bir gelir elde ediyoruz" dedi.

GES'ten elde edilen gelirin vatandaşlara hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Ünlü, "2017 yılında YEPAŞ ile protokol imzaladık. 2019 yılında da 1 MGW güneş enerjisi santralimi kurduk. 5 milyon 200 bin TL'ye mal olan GES projesine yaptığımız harcamayı 2021 yılında karşıladık. Şu anda GES projesinden elde edilen gelir belediyemize kar olarak dönmektedir. Yaz aylarında GES gelirlerinde artış yaşanırken, bu da halkımıza hizmet olarak yansımakta" diye konuştu. - ÇORUM