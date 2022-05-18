Çorum OSB'de fabrikaların çatıları güneş panelleriyle kaplanıyor - Haberler

ÇORUM (AA) - Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) birçok fabrika, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ( Tkdk ) yüzde 55 hibe desteğiyle kurulan güneş enerjisi santralleriyle (GES) kendi elektrik enerjisini üretip maliyetlerini azaltıyor.

Kent merkezine 14 kilometre mesafede 665 hektar alana kurulu OSB'de makine, ziraat aletleri, gıda, plastik ve elektro plastik, medikal, orman ürünleri, kimya sanayi, seramik, mermer, ısı yalıtım, prefabrik yapı elemanları, döküm, oto yan sanayi, tekstil, mobilya ve metal sanayi alanlarında faaliyet gösteren 142 fabrika bulunuyor.

Tkdk İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, AA muhabirine, Çorum'da toplam yatırım tutarı 66 milyon, hibe tutarı 32 milyon lira olan 17 megavat üretim kapasitesine sahip 44 GES yatırımına hibe desteği sağladıklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili hibe desteklerine Çorum OSB'deki yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirten Yalvaçer, "Kentteki 44 GES yatırımının 20'si Çorum OSB'de yapıldı. Tamamlananların 32 milyon liralık yatırım tutarı bulunuyor. OSB'de güneş enerjisi sektöründe 15 milyon lira hibe desteği vermiş olduk. OSB'deki tesislerin toplam üretim kapasitesi 7 megavattır." dedi.

Yalvaçer, Tkdk'nin 11. çağrı ilanında da GES yatırımlarının ilgi gördüğünü dile getirerek, "Yılbaşında çıkılan ilanla OSB'den 12 megavat üretim kapasitesine sahip 21 güneş enerjisi proje başvurusu daha alınmış oldu. Bu projeler tamamlandığında OSB'de toplam 100 milyon lirayı aşan tutarda yatırım yapılmış, bunlara 50 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

OSB'deki bazı iş insanlarının GES yatırımlarını fabrikaların çatısının yanı sıra duvarlarına da yaydığını anlatan Yalvaçer, "Atıl alanlara yapılan bu yatırım hem firmalara hem de ülkeye ciddi kazançlar sağlamakta, hibe kullandıran kurum olarak bizi, elektrik harcamalarına çare bulan yatırımcıları ve ülkemizin enerji harcamalarında dışa bağımlılığı azaltması dolayısıyla devletimizi memnun etmektedir." ifadesini kullandı.

Çatıda yer kalmayınca fabrikanın duvarına da GES paneli konuldu

Çorum OSB'de faaliyet gösteren ve TKDK desteğiyle fabrikasına güneş enerji panelleri kuran firmanın yönetim kurulu başkanı Muharrem Sarıaslan ise GES yatırımından son derece memnun olduğunu, fabrikaya ilave edilen yeni alanı da panellerle kaplamak için hibe başvurusu yaptığını söyledi.

OSB'nin yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönemde yatırımcılara yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin TKDK'nin hibelerinden bahsettiğini belirten Sarıaslan, "Bir arkadaşımız, 'Bize TKDK'yi tavsiye ediyorsunuz ama kendi işletmenizde GES yok. Siz neden yapmıyorsunuz?' diye sorunca bir ışık yandı. Başvurduk ve kabul edildi. GES'in faydalı olduğunu anlatırken aynı zamanda yaşamış olduk. Yem sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 'Akşam yağmur yağsın, sabah güneş doğsun' diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Yatırımın hibe desteğiyle ortalama 2,5 yılda kendini amorti ettiğine dikkati çeken Sarıaslan, şunları söyledi:

"Çatımızda yer kalmayınca aklımıza panelleri duvara monte etmek geldi. Panelleri doğu cepheye koyduk ve şu anda çatıdaki panellerden daha fazla verim alıyoruz. GES bir yıldır işletmede, böyle bir kazanç elde edebileceğimizi tahmin etmemiştim. Yatırım çok karlı. Enerji için harcadığımız para yurt dışına gidiyor, cari açığımız artıyor. Burada ihtiyacımız kadarını güneşten elde edebiliriz. Güneş bolluğu olan bir ülkedeyiz, bu yatırımların bütün illere yayılması gerektiğini düşünüyorum. Devlet büyüklerimize bu tür destekler için teşekkür ediyoruz."

Sarıaslan, TKDK'nin 11. çağrı döneminde de GES yatırımı için proje hazırladığını, hibe desteğine hak kazanmasa bile projeyi öz sermayeyle hayata geçireceğini sözlerine ekledi.