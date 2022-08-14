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Çorum haberleri! Sungurlu'da çörek otu hasadı başladı

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Çorum haberleri! Sungurlu'da çörek otu hasadı başladı

Çorum ekonomi haberi... Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 bin dönümde üretilen çörek otu hasadına başlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 bin dönümde üretilen çörek otu hasadına başlandı. İlçede bu sene 6 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Sungurlu'da bir firma ile anlaşmalı olarak merkez ve ilçeye bağlı Mahmatlı, Tuğcu, Çiftlik ve Boztepe köylerinde yaklaşık 6 bin dönüme ekilen çörek otunun hasadı başladı. Dönüme 90 ile 160 kilogram olmak üzere toplamda 6 bin tona yakın rekolte beklendiği bildirildi. Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Önder Ceşmeci ve müdürlük personeli hasat yapılan alanda incelemelerde bulundu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Sungurlu Çiftlik Çorum Ekonomi Haberler

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