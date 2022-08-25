Çorum haberi | Çorum'da bal hasadı şenliği düzenlendi

Çorum'da bal hasadı şenliği yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliğince Boğacık köyünde düzenlenen şenlikte, Çorum'un önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Çorum'un bal üretiminde de önemli merkezlerden olmasını arzuladığını belirten Çiftçi, "Bu yıl 75 bin dekar alanda ilave ayçiçeği ekildi ama bunun bal üretimine yansımadığını görüyoruz. Bunun da kendine göre birtakım sebepleri var. Bal işiyle uğraşan vatandaşlarımız daha çok yayla balı üretiyor, çiçek balı üretiyor ama ayçiçeği balı istediğimiz düzeyde değil. Çorum'un bal ve bal ürünlerinin toplam üretimi 465 tonu bulmaktadır." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da il genelinde üretilen balı kentteki farklı yerlerde açılan hanımeli yöresel satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduklarını ifade etti.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, Çorum'da üretilen 175 çeşit bal arasında özellik bakımından Anzer balına rakip çeşitler bulunduğunu dile getirdi.

Çorum'da arı sütü, polen ve propolis de üretildiğini söyleyen Saygı, "Gururla söylüyorum ki dünyanın en kaliteli arı sütü Çorum'da üretiliyor. Bunu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan analiz neticesinde söylüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından arı yetiştiricilerine plaket verildi. Bu yılın en iyi balını üreten Türkan Deveci'ye plaketi, Vali Çiftçi tarafından verildi.

Programa, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aşkın Şaşmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile arı yetiştiricileri katıldı.