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Çorum haber... Sungurlu'da karpuz hasadı başladı

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Çorum haber... Sungurlu'da karpuz hasadı başladı

Çorum haberi: Çorum'un Sungurlu ilçesinde geçen sene 4 dekar karpuz üretimi denemesi yapan genç çiftçiler aldıkları güzel sonuçla bu sene üretimi 15 dekara çıkarttı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde geçen sene 4 dekar karpuz üretimi denemesi yapan genç çiftçiler aldıkları güzel sonuçla bu sene üretimi 15 dekara çıkarttı.

Karpuz üretiminin Adana, Bafra, Diyarbakır dan ibaret olmadığını, Çorum ve ilçelerinde de üretilebileceğini gördüklerini belirten genç çiftçiler, "Sungurlu'da Ziraat Yüksek Mühendisi Melih Basar Bey'in destek ve danışmanlığı ile bu işi başarılı şekilde yürüttük ve hasat zamanımız geldi. Baktat tesisleri karşısında bulunan 15 dekar tarlamız da üretim yapıyoruz, karpuzlarımız çok lezzetli. Sungurlu halkımıza da bu lezzeti tattırabilmek için Cumartesi ve Perşembe günleri pazara çıkıyoruz. İlçe manavlarımız ve ilden gelecek pazarcılarımızı Sungurlumuza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Melih Basar da, "Sungurlu sadece buğday ya da arpa üretim merkezi değil. On dilim kavunun yanı sıra soğan, pancar, nohut ve mercimek ekimi oluyordu. Ayçiçeği, tıbbi aromatik bitkiler, mısır ve karpuz bunlara eklendi. Danışmanlık desteği ve bilinçli çiftçilikle sulu tarıma geçerek Sungurlumuzun çeşitlilikte daha iyi yerlere geleceğini düşünmekteyim" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Sungurlu Adana Çorum Ekonomi Haberler

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