Çorum haber! Sungurlu'da çeltik hasadı başladı Ekonomi Haberleri Çorum gelişmesine göre Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü'nde ilk çeltik mahsulü hasat edildi. Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü'nde ilk çeltik mahsulü hasat edildi. İlçeye bağlı Kula Köyü, Paşa Çiftliği mezrasında toplamda 550 dönüm arazisine çeltik eken Fatih Altuntaş isimli çiftçi, ilk çeltik hasadını yaptı. Hasadın geçen seneye oranla daha iyi olduğunu belirten Fatih Altuntaş, bugün itibariyle sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçerdöveri ile ilk olarak 60 dönüm araziyi biçeceğini söyledi. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Sungurlu Fatih Çorum Ekonomi Haberler

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