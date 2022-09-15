Çorum haber | Çorum'da belediye arazilerinde yağlık ayçiçeği hasadı başladı

Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 28 yıldır ekilmeyen 80 dönümlük araziye ektiği yağlık ayçiçeğini hasada başladı.

Düvenci beldesi yakınlarında şehre su teminine önemli katkı sağlayan Konaklı Su Terfi İstasyonu etrafında 28 yıldır atıl vaziyette duran araziyi tarıma kazandırarak yağlık ayçiçeği ekimi yapan Çorum Belediyesi hasada başladı. Çıkacak tüm mahsulün ayçiçeği yağı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Türkiye'de ilk harekete geçen belediyeler arasındayız. Belediyemize ait 80 dönümlük araziyi tarıma kazandırarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılamak üzere çıktığımız bu yolda ayçiçeklerimizin hasadını yapıyoruz. Bu yıl ilk olarak yaptığımız yağlık ayçiçeği tarımında bol ve bereketli bir hasat gerçekleştiriyoruz. 28 yıldır atıl vaziyette duran 80 dönümlük araziden 30 ton yağlık ayçiçeği hasat etmeyi hedefliyoruz. Bu bereketi de sadece niyetimize bağlıyoruz. Biz ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderelim, 80 dönümlük araziyi tarıma kazandıralım diye halis niyetlerle yola çıktık. Rabbim mükafatını bolluk ve bereketle verdi" dedi.

"Türkiye, tarımda kendine yeten bir ülke"

Dünya genelinde son yıllarda pandemiyle beraber yaşanan gıda krizine Rusya-Ukrayna krizinin de tuz biber olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "Bu krizden tarımsal üretim anlamında en az etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü Türkiye tarımda kendine yeten bir ülke olmasının yanında tarımsal ürünlerde önemli ihracat payına da sahip bir ülke. Çorum Belediyesi olarak ülke ekonomimize tarımsal alanda da katkı sağlamak için çalışmalarımızı başlattık. Bu yıl ilk tarımsal faaliyetimizi 80 dönümlük araziye yağlık ayçiçeği ekimi yaptık. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tarıma elverişli arazileri tarıma kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM