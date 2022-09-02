Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Antalya yerel haberi | Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Kumluca ziyaretinde yapma sözü verdiği Ortaköy Mahallesi grup yolunda çalışma başladı. 6 mahalleyi bağlayan ve yoğun olarak kullanılan grup yolu asfaltlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kumluca ziyaretinde yapma sözü verdiği Ortaköy Mahallesi grup yolunda çalışma başladı. 6 mahalleyi bağlayan ve yoğun olarak kullanılan grup yolu asfaltlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 7 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt çalışması yapıyor.

ALTYAPISI HAZIRLANDI

Grup yolunun mevcut asfaltı zamanla deforme olduğu için önce iş makineleriyle söküldü. İhtiyaç duyulan bölgelere büz koyan ekipler mevcut büz ağızlarını ve şarampolleri temizledi. Dar bölgelerde de genişletme çalışması yapan ekipler, yolun altyapısını hazırladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ara vermeden 7 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt çalışması başlattı.

BAŞKAN BÖCEK SÖZÜNÜ TUTTU

Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, grup yolunun yoğun olarak kullanıldığını belirterek, "Yolumuz 6 mahalleyi birbirine bağlıyor. Zamanla yolda bozulmalar oldu. Muhittin Başkanımın mahallemize yaptığı ziyarette yolu yapma sözünü kendisinden aldık. Bugün asfalt çalışmalarını tamamlıyoruz. Şahsım ve mahallelim adına Muhittin Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.