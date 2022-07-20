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Çorum'da 'halk ekmek' 2,50 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çorum'da 'halk ekmek' 2,50 TL oldu

Çorum Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 200 gram ekmek fiyatını 2,50 TL olarak belirledi.

Çorum Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 200 gram ekmek fiyatını 2,50 TL olarak belirledi.

Ramazan ayı içerisinde fırınlar ve marketlerde ekmek fiyatı 2,25 TL'den 2,75 TL'ye çıkmasına rağmen Çorum Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası fiyat değişikliğine gitmemiş, 1,75 TL'den ekmek satmaya devam etmişti.

Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla artan maliyetler nedeniyle fırınların ekmek fiyatını 3,50 TL'ye yükselttiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gramlık 'halk ekmek'in ise 2,50 TL'den satılacağını duyurdu.

Çöplü, güncel fiyatın 21 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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