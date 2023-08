Çorum'da elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle fabrikalar durdu

ERKAN KARACA

Çorum'da elektrik hatlarında yaşanan arıza nedeniyle fabrikalarda çarkların durduğunu belirten kiremit fabrikası sahibi Mustafa Eser, Çorum Belediyesi'ni suçladı. Eser, "Sanırım Ankara yolunda Opet benzinliğinin yanında belediyenin çalışması olan bir alanda ana kabloda olan bir arızadan dolayı 3-4 saattir şu an da yatmaktayım. Fabrikadaki olan maliyetimi giderlerimi gelirlerimi hiçbir şekilde YEDAŞ'tan alamıyoruz. Mağduruz. Belediyeye diyoruz, belediye kabul etmiyor" dedi.

Çorum'da elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle esnaf mağdur oldu. Arızanın Çorum Belediyesi'nin Çorum-Ankara yolu yanında gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları sırasında elektrik ana hatlarına besleme yapan kabloların kopmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

"FABRİKALARDA ÇARKLAR DURDU"

İskilip yolu üzerindeki kiremit fabrikası olan Mustafa Eser, şunları söyledi:

"Bugün gerçekleşen bir elektrik kesintisinden dolayı çok mağduruz. Geçen hafta da aynı şekilde kesinti oldu. Sanırım Ankara yolunda Opet benzinliğinin yanında belediyenin çalışması olan bir alanda ana kabloda olan bir arızadan dolayı 3-4 saattir şu an da yatmaktayım. Fabrikadaki olan maliyetimi giderlerimi gelirlerimi hiçbir şekilde YEDAŞ'tan alamıyoruz. Mağduruz. Belediyeye diyoruz, belediye kabul etmiyor. YEDAŞ'a diyoruz onlar kabul etmiyor. Bizim bu mağduriyetimizi kim karşılayacak. İşçi maliyeti, elektrik maliyeti artı fabrikamızda jeneratör var affedersiniz onun mazot gideri ve çatılara kurmuş olduğum GES'i de hatta veremiyoruz. Ondan yana bir mağduriyetimiz var. Geçen hafta da aynı şekilde oldu. İnternet kabloları vs. sorun yaşıyoruz. Bunlardan yardım istiyoruz lütfen. YEDAŞ'ı aradık. Şu an ana kablo da bir arıza olduğu için saat veremediklerini söylüyorlar. Hattı besleyemediklerini söylüyorlar. Biz de mağduruz, saat de veremiyorlar. Bu mağduriyeti nasıl gidereceğiz. Yardımlarınızı bekliyorum."