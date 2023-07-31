Çorum'da Ekmeğe Zam Geldi

Çorum'da 5 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, yapılan zamla 7 lira oldu. Fiyat artışı 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak. Halk Ekmek Fabrikası, piyasa fiyatlarının altında ekmek satışına devam edecek.

Çorum'da 5 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, yapılan zamla 7 lira oldu. Fiyat artışı 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

5 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira oldu. Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da ekmek fiyatlarında düzenlemeye gitti. Halk Ekmek, 200 gram ekmeğin fiyatını 5 TL olarak belirledi. Halk Ekmek Fabrikası, piyasa fiyatlarının altında ekmek satışına devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 200 gram ekmeğin 5 TL'den satılacağını açıkladı. Çöplü, güncel fiyatların 1 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlanacağını söyledi.

İhtiyaç sahipleri için ekmek 2,5 TL olacak

Halk Ekmek fiyat düzenlemesine giderken ihtiyaç sahipleri de düşünüldü. Başkan Yardımcısı Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatının 2,5 TL olacağını açıkladı. - ÇORUM