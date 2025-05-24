Çorum'da Dronla Çeltik Ekimine Başlandı

Çorum'da Dronla Çeltik Ekimine Başlandı
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Çorum'da Kızılırmak Nehri suyuyla beslenen tarlalarda çeltik ekimi başladı. Çiftçiler, işçi maliyetlerini düşürmek için dron kullanarak ekim yapıyor.

Çorum'da Kızılırmak Nehri suyuyla beslenen tarlalarda çeltik ekimi başladı. Çiftçiler, işçi maliyetini düşürmek için ekimi dron ile yapıyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Çorum'da çeltik ekimi başladı. Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Barajı'nın suyuyla beslenen tarlalarda keşan işleminin ardından ekim başladı. Başta Osmancık olmak üzere Dodurga ve Laçin ilçelerinde çiftçiler, Osmancık pirincinin üretimi için çeltik tarlalarında mesaisini sürdürüyor. Bazı üreticiler ise işçi maliyetlerini düşürmek için çeltik ekimini dronla gerçekleştiriyor. Su verilmesinin ardından çeltik tarlalarında ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bırakıyor.

Çorum'da çeltik üretimi yapan Yaşar Sözer, yıllardır çeltik ektiklerini belirterek, son dönemde artan işçi masraflarından dolayı dronla tohum ekimi yapmaya başladıklarını ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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