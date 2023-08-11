Çorum'da Domates Hasadı Başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üreticiler, domates hasadına başladı. Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, kentte 18 bin 136 dönüm alanda domates üretimi yapıldığını söyledi. İlçeye bağlı Aydoğan köyünde 20 dönüm arazide domates yetiştiren Şenol Masaloğlu ise bu yıl domates veriminden memnun olduklarını dile getirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üreticiler, domates hasadına başladı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, AA muhabirine, kentte 18 bin 136 dönüm alanda domates üretimi yapıldığını söyledi.

Özdemir, il genelinde yıllık ortalama 66 bin 679 ton domates üretildiğini kaydetti.

İlçeye bağlı Aydoğan köyünde 20 dönüm arazide domates yetiştiren Şenol Masaloğlu ise bu yıl domates veriminden memnun olduklarını dile getirdi.

Sofralık ve salçalık olmak üzere iki çeşit domates ürettiklerini belirten Masaloğlu, "20 dönüm alanda domates üretiyoruz. Dönümünden 5 ila 8 ton arasında ürün alıyoruz. Verimden memnunuz. Satışlarımız Sungurlu içerisinde ve dışarısında oluyor. Ankara, Samsun ve Kırıkkale'ye ürün gönderiyoruz. Bu sene İstanbul'dan da istek var. Bu yıl hedefimiz 150-200 ton arasında ürün almak." dedi.

Masaloğlu, hasat döneminde ortalama 10 kadına iş imkanı sağladığını sözlerine ekledi.