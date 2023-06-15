Çorum'da 52 İşletmeye 67 Milyon TL KOSGEB Destekleri Verilecek

Çorum KOSGEB İl Müdürü Halit Sıdık Tonkuş, KOBİGEL Programı kapsamında kentte 52 işletmeye 67 milyon 906 bin 549 lira destek verileceğini açıkladı.

Çorum KOSGEB İl Müdürü Halit Sıdık Tonkuş, KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) Programı kapsamında kentte 52 işletmeye 67 milyon 906 bin 549 lira destek verileceğini söyledi.

Tonkuş, il müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KOSGEB İl Müdürlüğünün kısa süre önce Çorum Valiliği ek binasına taşındığını belirten Tonkuş, vatandaşların KOSGEB ile ilgili her türlü iş ve işlemi için Gazi Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına gelebileceklerini dile getirdi.

Kütahya KOSGEB İl Müdürlüğü görevini yürütürken şubat ayında Çorum'a atandığını bildiren Tonkuş, göreve başladıktan sonra KOBİGEL başta olmak üzere kurumun sağladığı desteklerle ilgili çalışmalara ağırlık verdiğini kaydetti.

Tonkuş, KOBİGEL Programı'na başvuran 56 işletmeden 52'sinin destek almaya hak kazandığını vurgulayarak, "52 işletme için kuruldan geçen tahmini destek miktarı, 67 milyon 906 bin 549 liradır. Çorum İl Müdürlüğümüz, başvuru sayısına oranla verilen teşvik miktarında Türkiye genelinde ön sıralarda yer almaktadır." dedi.