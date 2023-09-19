Çorum Belediyesi Zabıta Ekipleri Semt Pazarlarında Denetimlerini Sıkılaştırıyor

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarlarında çürük ve eksik gramajlı sebze-meyve satışı konusunda esnafı ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara uymayan esnafa yasal işlem yapılacağını hatırlatıyor.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarlarında çürük ve eksik gramajlı sebze-meyve satışı konusunda esnafı ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Semt pazarlarında denetimlerini sıkılaştıran ekipler, kurallara uymayan esnafa yasal işlem yapılacağını bir kez daha hatırlattı.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafı, çürük ve eksik gramajlı sebze-meyve satılmamaları konusunda afiş ile duyuru yaparak uyarıyor. Çürük ve eksik gramajlı ürün satışının tespiti halinde 5957 sayılı kanun çerçevesinde ilgili esnafa yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekibi, vatandaşlara da bilgilendirme broşürleri dağıtıyor. Vatandaşlardan, çürük ve eksik gramajlı ürün satışı yapan esnafın tezgah numarasını pazar yerlerinde bulunan zabıta karakoluna bildirmeleri istendi. - ÇORUM