Çorum Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Yerlerinde Denetimleri Sıklaştırdı

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendiren ekipler, pazar yerlerinde çürük sebze meyve satanlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Kentte kurulan tüm pazar yerlerine yönelik denetimlerinin yıl boyu sürdürdüklerini ifade eden Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda çürük sebze meyve satan pazarcı esnafına yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını ifade etti. Göyhan, "Çorum Belediyesi olarak haksız kazanç sağlayanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında Alo 153 Zabıtayı arayabilirler. Ekiplerimiz derhal harekete geçmekte ve anında müdahale etmektedirler" şeklinde konuştu. - ÇORUM