Çoruh EDAŞ'tan Saha Çalışanlarına Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), saha çalışanlarına yönelik "Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ, yüksekte çalışmanın oluşturduğu riskleri azaltmak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla bugüne kadar 765 saha çalışanına "Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" verdi.

Çoruh EDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek amacıyla saha çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği "Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" kapsamında, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş kolunda görev yapan çalışanlarının toplam 6 bin 120 saatlik eğitimi tamamlayarak sahada karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve donanımlı olmalarını sağladı.

Eğitimlerde, yüksekte çalışma sırasında karşılaşılan riskler, emniyet kemeri, konumlandırma halatları gibi kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve güvenli bağlanma yöntemleri ele alındı. Katılımcılar direk, platformlu araç ve farklı yapı tiplerinde güvenli çalışma teknikleri konusunda da bilgilendirildi.

Elektrik dağıtım iş kolunda yüksekte yapılan çalışmaların en önemli iş sağlığı ve güvenliği riskleri arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ, saha çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için düzenli eğitim programları uygulamaya devam ediyor.