Çoruh EDAŞ'tan Rize'deki Isırlık Tabiat Parkı'na LED Aydınlatma Yatırımı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Rize'nin önemli turizm noktalarından Isırlık Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan yola enerji verimliliği yüksek LED aydınlatma sistemi döşedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ, Rize'de enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Isırlık Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan 1670 metrelik yola, Çoruh EDAŞ tarafından LED aydınlatma yatırımı yapıldı.

Yeni aydınlatma sistemi, Rize'de yaşayan vatandaşların sosyal yaşamını desteklerken, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin gece ziyaretlerini kolaylaştırıyor.

Çoruh EDAŞ, bölge genelinde enerji altyapısını güçlendirmeye, kırsal ve turistik alanlarda enerji verimliliği yüksek aydınlatma uygulamalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.