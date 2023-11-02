Corpus Sigorta, Bosphorus Boat Show'a katıldı

ED Fuarcılık tarafından organize edilen, Corpus Sigorta'nın da ikinci kez katıldığı "Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı 2023", YATED Fuarcılık iş birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 21-29 Ekim'de MarinTurk İstanbul City Port ev...

ED Fuarcılık tarafından organize edilen, Corpus Sigorta'nın da ikinci kez katıldığı "Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı 2023", YATED Fuarcılık iş birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 21- 29 Ekim'de MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Corpus Sigorta açıklamasına göre, Bosphorus Boat Show'a 500'den fazla marka ve yüzlerce tekne ile 45 binden fazla ziyaretçi katıldı.

Dünyanın en büyük ve lüks tekne markaları, Türkiye'nin en büyük yerli tekne üreticileri, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojileri de fuarda ziyaretçilerle buluştu.

Sektörün önde gelen leasing ve sigorta firmalarının stantlarının bulunduğu fuarda, tekne tekstili, tekne elektroniği ve daha birçok ürün de ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine sunuldu.

Marinturk City Port Pendik'te gerçekleştirilen Bosphorus Boat Show 2023, 29 Ekim coşkusuna yakışır rengarenk ve keyifli bir törenle tamamlandı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, Bosphorus Boat Show'a katılan tüm deniz tutkunlarıyla birlikte büyük bir gururla kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, Corpus Sigorta olarak gözlemledikleri kadarıyla pandemiyle beraber kalabalıktan kaçınma arzusuyla tekne talebinde artış olduğunu ve bu talebin sigorta talebinde de artışı tetiklediğini aktardı.

Şişli, "Biz Corpus Sigorta olarak, deneyimli ekibimizle birlikte burada müşterilerimize sürdürülebilir çözümler sunmaya odaklandık. Corpus Sigorta'nın tekne ve yat konusunda portföyü, Türkiye'deki ilk beş arasında yer alıyor. Önleyici sigortacılığa odaklanan Corpus Sigorta, tekne ve yat sigortaları alanında öne çıktı. İkinci kez gerçekleşen Bosphorus Boat Show'da tekne ve yat tutkunlarını hem markamızla hem de kişiye özel çözümlerimizle buluşturduk." açıklamasını yaptı.

Corpus Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Haldun Çelik de ilkinde bulunmaktan mutluluk duydukları Bosphorus Boat Show Fuarı'nın ikincisinin de kendileri açısından son derece verimli geçtiğine işaret etti.

Çelik, "Corpus Sigorta, tekne ve yat sigortaları konusunda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri. İkinci kez katıldığımız ve çok önemsediğimiz Bosphorus Boat Show Fuarı'nda ziyaretçilere hobilerini ve varlıklarını güvence altında tutabilmek adına yaptırmalarını önerdiğimiz tekne sigortaları hakkında bilgi verdik. Aynı zamanda fuarın kapanış günü olan 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, Cumhuriyet Bayramımızı da büyük bir coşkuyla kutladık." değerlendirmesinde bulundu.