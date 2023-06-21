Çorlu, Türkiye'nin en gelişmiş 69. ilçesi oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'deki ilçelerin sosyoekonomik gelişmişliklerini 56 farklı veriyle ölçen araştırmasına göre; Çorlu, 973 ilçe içinde Türkiye'nin en gelişmiş 69. ilçesi oldu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'deki ilçelerin sosyoekonomik gelişmişliklerini 56 farklı veriyle ölçen araştırmasına göre; Çorlu, 973 ilçe içinde Türkiye'nin en gelişmiş 69. ilçesi oldu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması"nda (İlçe SEGE-2022) sosyoekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılırken, yapılan analiz sonucunda ilçeler endeks skorları ve sıraları belirlenerek 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırıldı.

2022 yılında İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi-İlçeler raporuna göre Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri arasında 29. sırada yer alan Çorlu, bu defa merkez ilçelerin de dahil edildiği sosyoekonomik gelişmişlikleri şehirleşme hızı, üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi verilerle ölçen araştırmaya göre 973 ilçe arasında 69. sırada yer aldı.

Çorlu, Trakya Bölgesi'nde ilçe bazında merkez ilçeler dışında da ilk sırada yer alırken; Edirne Merkez İlçe Trakya Bölgesi'nde ilk sırada, Türkiye genelinde ise 40. sırada yer aldı.