Corendon'un Yılbaşı Partisi Antalya'da Gerçekleşti

Corendon'un, her yıl çalışanları için düzenlediği geleneksel yeni yıl partisi, Antalya'da düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon çalışanları, aileleri ve misafirleri, Antalya Ceila Club'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte bir araya gelerek yılın yorgunluğunu attı.

Organizasyonda, şirketin uzun soluklu çalışanlarını onurlandırmak amacıyla kıdem ödülleri verildi. 10, 15 ve 20 yıl boyunca Corendon Turizm Grubu ailesinin parçası olan 86 çalışan, plaketlerini, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in elinden aldı.

Yıllar boyunca gösterdikleri emek ve performansla isimlerini şirketin tarihine yazdıran çalışanlar, ödüle layık görülmekten dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Açıklamada, plaket töreninin ardından yaptığı konuşmaya yer verilen Yıldıray Karaer, çalışanları sadece bir ekip değil, aile olarak gördüğünü belirterek, "Birbirimize duyduğumuz bağlılık, ortak hedeflere yürürken yaşadığımız heyecan ve paylaştığımız gurur, her şeyden kıymetli. Hepinize sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.